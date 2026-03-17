صدمة في الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير الصحف التونسية عن غياب مدافع الترجي التونسي عن مباراة العودة أمام الأهلي في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب حمزة الجلاصي، مدافع الترجي التونسي بمباراة الأهلي المقبلة، بعد تعرضه لإصابة قوية في لقاء الذهاب.

ويخضع الجلاصي لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدة وطريقة علاجة للعودة للمباريات، ما يبعده عن لقاء الأهلي في القاهرة.

وتبين أن إصابة الجلاصي عبارة عن شد في الرباط الجانبي للركبة.

تدريبات الأهلي استعدادا للترجي

يعود فريق الكرة الأول للنادي الأهلي للتدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء العودة أمام الترجي التونسي بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي في لقاء العودة يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

وقد سقط النادي الأهلي في فخ الخسارة أمام منافسه الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حماد العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.