الترجي يواجه أزمة قبل مواجهة الأهلي بسبب إصابة مدافعه

تتجه الأنظار نحو الترجي الرياضي التونسي قبل مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعرض مدافعه حمزة الجلاصي لإصابة قد تحرمه من المشاركة.

وتعرض الجلاصي للإصابة خلال مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب رادس، وانتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ما أثار التساؤلات حول جاهزيته لمباراة الإياب.

ووفقا لصحيفة "الصريح" التونسية، خضع اللاعب لفحوصات طبية أولية يوم الاثنين، وسيجري أشعة مقطعية لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه المتوقعة، على أن يُعلن الجهاز الطبي للترجي عن موقفه النهائي بعد استكمال الفحوصات.

ومن المرجح أن يغيب الجلاصي عن رحلة الفريق إلى القاهرة الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم السبت على استاد القاهرة، التي ستُقام دون حضور جماهيري.