محافظات

رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة

ساندي رضا

لقي شاب مصرعه على يد زوجته، بطعنة باستخدام مقص سكنت صدره، لتنهي حياته، في مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة .

وقالت والدة القتيل محمد علي: ابني كان بيعلق الزينة وفرحان، وهي طلبت منه يشتري لها سجائر، ولما رفض وقال لها إنه مش معاه فلوس كفاية دلوقتي، ثارت في وجهه ونشبت بينهما مشادة انتهت بالكارثة.

وأضافت: هذه لم تكن المرة الأولى التي تتطاول فيها الزوجة على زوجها، والمتهمة كانت دائمة التعدي عليه، وافتعال المشكلات، وكان الضحية يتحملها من أجل استقرار حياتهما، وهذه المرة أنهت حياته بطعنة باستخدام مقص.

وكانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل راح ضحيتها زوج على يد زوجته طعنا باستخدام مقص، وذلك على خلفية مشادات وخلافات أسرية نشبت بينهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، بوصول شاب إلى المستشفى العام جثة هامدة، وبالفحص الأولي تبين وجود طعنات نافذة بأداة حادة أدت إلى وفاته فور وصوله.

على الفور، وجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث جنائي مكثف لكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات التي أجراها ضباط مباحث مركز رشيد، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، حيث تبين نشوب مشادة كلامية حادة بينهما بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى تشابك، طعنته على إثره المتهمة باستخدام مقص، ما أسفر عن سقوطه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة "المقص" تم تحرير المحضر اللازم.

وبالعرض على جهات التحقيق، قررت التحفظ على الجثة تحت تصرفها داخل مشرحة المستشفى العام، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، مع سرعة استخراج تصاريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات.

البحيرة مدينة رشيد محافظة البحيرة جريمة قتل

