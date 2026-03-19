رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التهنئة والمباركة إلى الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب رئيس الوزراء في برقية تهنئة رسمية، عن أصدق تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

تأتي تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي عقب إعلان دار الإفتاء المصرية رسميًا أن يوم غدٍ الجمعة 20 مارس 2026 هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، لتشارك الحكومة الشعب المصري احتفالاته بهذه المناسبة الدينية والجليلة.