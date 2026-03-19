وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعوديةـ اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن ‏المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، سقوط مسيّرة في مصفاة سامرف للنفط وجار تقييم الأضرار.

كما أشار المتحدث باسم الدفاع السعودية إلى اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه ميناء ينبع.

ولاحقا ؛ ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (الخميس)، اعتراض وتدمير 14 مسيرة في المنطقة الشرقية، وكذلك صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة.