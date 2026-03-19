الخارجية الروسية: موسكو تدعو الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف مغامرتهما ضد إيران

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تدعو الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف مغامرتهما ضد إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز، أنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يُساعد إيران "قليلاً".

وقال ترامب لبرنامج "ذا برايان كيلميد شو": "أعتقد أنه قد يُساعدها (إيران) قليلاً، نعم، أعتقد ذلك. وربما يعتقد أننا نُساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟".

وجرت مباحثات بين الرئيس الروسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، حيث أكد بوتين موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.