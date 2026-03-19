ترامب يدين هجمات إيران ويؤكد دعم واشنطن لأمن الإمارات واستقرار المنطقة

أفادت وكالة وام بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب خلاله عن إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات وعددًا من دول المنطقة.

حماية الأراضي والحفاظ على الأمن

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أكد ترامب، خلال الاتصال، تضامن بلاده الكامل مع الإمارات وشعوب المنطقة، مشددًا على دعم الولايات المتحدة لجهود حماية الأراضي والحفاظ على الأمن والاستقرار في مواجهة أي تهديدات.

وأشار إلى التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب حلفائها في المنطقة، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التطورات الراهنة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

الأمن الإقليمي والدولي

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتأثيراته على الأمن الإقليمي والدولي.

