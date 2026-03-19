فات الأوان.. ترامب يقارن بين موقف اليابان والناتو من الحرب ضد إيران

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم عن ارتياحه لمستوى الدعم الذي لمسه من اليابان للعمليات العسكرية الأمريكية في إيران.

وقارن الرئيس الأمريكي ذلك بالحلفاء الأوروبيين الذين أبدوا دعماً أقل وضوحاً خلال تصاعد الصراع.

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع ثنائي مع رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي: "لقد حظينا بدعم وعلاقة ممتازة مع اليابان في كل شيء. وأعتقد، استناداً إلى التصريحات التي قُدمت لنا أمس وأول أمس، فيما يتعلق باليابان، أنهم يتخذون موقفاً جاداً بالفعل، مضيفا : "على عكس حلف الناتو".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت مجموعة من الدول الأوروبية واليابان بياناً مشتركاً تدين فيه هجمات إيران على السفن التجارية في الخليج والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مضيفةً أنها مستعدة للمساهمة في "الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق".

انتقد ترامب حلف الناتو لعدم دعمه الكامل لجهود الإدارة الأمريكية في إيران، مصرحًا للصحفيين يوم الثلاثاء بأنه يعتقد أن الحلف الدفاعي "يرتكب خطأً فادحًا".

وفي وقت لاحق، قال الرئيس ترامب إنه يتوقع من اليابان "بذل المزيد من الجهد"، مشيرًا إلى اعتمادها على مضيق هرمز لاستيراد النفط.

وأضاف ترامب: “أما بالنسبة لحلف الناتو، فهم لا يرغبون في مساعدتنا على الدفاع عن مضيق هرمز، وهم في أمس الحاجة إلى ذلك. لكنهم الآن أصبحوا أكثر تسامحًا، لأنهم يرون موقفي... ولكن، من وجهة نظري، فات الأوان”.