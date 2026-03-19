الجيش الأمريكي: قصفنا مصنع كرج للصواريخ في إيران بذخائر دقيقة

أعلن الجيش الأمريكي، قصف مصنع كرج للصواريخ في 11 مارس بذخائر دقيقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الجيش الأمريكي:" إيران استخدمت مصنع كرج للصواريخ لتهديد واشنطن ودول الجوار والشحن التجاري".

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس أن سلاح الجو أسقط أكثر من 12 ألف قنبلة على إيران منذ بداية الحرب، التي اندلعت في نهاية شهر فبراير الماضي.

وأوضح مسئول كبير في جيش الاحتلال في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الـ12 ألف قنبلة أسقطت خلال أكثر من 8500 غارة منفصلة استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني.

وقال إنه في 18 يوماً، نفذ جيش الاحتلال طلعات جوية تعادل ما كنا ننفذه في عام كامل، مضيفا أن 3600 قنبلة من أصل 12 ألفاً كانت في غارات استهدفت العاصمة طهران.