بيزشكيان يحذر أمريكا وإسرائيل من تداعيات استهداف البنية التحتية الإيرانية

حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من أن استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل للبنية التحتية الإيرانية؛ "قد يفضي إلى تداعيات خارجة عن السيطرة".

وقال بيزشكيان، عبر منصة “إكس”، إن استهداف "البنى التحتية للطاقة في إيران" يعد "عملاً عدوانياً لن يحقق أي مكسب للعدو الصهيوني - الأمريكي وداعميه"، مشددا على أن هذه الخطوات "ستعقد الأوضاع، وقد تفضي إلى تداعيات تمتد آثارها لتطال العالم بأسره".

وأضاف الرئيس الإيراني أن مثل هذه الأعمال العدائية قد تزيد من التوترات الإقليمية والدولية، داعياً إلى التهدئة والحوار لتجنب أي تصعيد محتمل يمكن أن يضر بمصالح جميع الأطراف.