إقبال كبير على انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة | صور

انطلقت فعاليات انتخابات نقابة المحامين بمحافظة البحيرة، قبل قليل، لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسط إقبال كبير وأجواء تنظيمية جيدة، خلال الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

ويتنافس على مقعد النقيب 3 مرشحين هم: هاني الشهاوي، عبد الحليم زنباع، نادر مساعد، هيبة حجاج، وضمت قائمة المرشحين على مقعد الشباب كلا من أحمد تهامي البدري، إبراهيم الحداد، عبير جمدة، عبد الخالق مسعد دياب، محمد عاطف الطنايحي، عبيد عمران، أسامة نجاح.

وفي بندر دمنهور، يخوض المنافسة كل من أحمد سويدان، حسن فرفور، رامي الحديني، علاء الشاعر، عبدالله النشار، فتحي منيسي، محمد عزب، أما مركز دمنهور فيتنافس فيه شوقي عبادي، جلال قنديل، كامل أبو رأس.

وفي بندر كفر الدوار، يتنافس كل من إسلام البوهي، محمود الشاذلي، محمد الشربيني، بينما يضم مركز كفر الدوار المرشحين إبراهيم جميل أبو صالح، فايز أبو مطير، فتحي أبو حسن، هلال الديب.

وفي المحمودية، يخوض السباق تامر مجاهد، أحمد أبوخوخة، بينما تضم رشيد المرشحين أحمد السمري، الهيثم تيسير.

كما يتنافس في أبو حمص كل من زكريا معاذ، محمد فيوض، أسامة العريان، محمد القباري، وفي إدكو أشرف حلقها، أحمد البنا، وفي حوش عيسى، يتنافس كل من جابر الرفاعي، أبوزيد عزت رضوان، محمد عبيد.