إقبال كبير على انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة | صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

انطلقت فعاليات انتخابات نقابة المحامين بمحافظة البحيرة، قبل قليل، لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسط إقبال كبير وأجواء تنظيمية جيدة، خلال الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

ويتنافس على مقعد النقيب 3 مرشحين هم:  هاني الشهاوي، عبد الحليم زنباع، نادر مساعد، هيبة حجاج، وضمت قائمة المرشحين على مقعد الشباب كلا من أحمد تهامي البدري، إبراهيم الحداد، عبير جمدة، عبد الخالق مسعد دياب، محمد عاطف الطنايحي، عبيد عمران، أسامة نجاح.

وفي بندر دمنهور، يخوض المنافسة كل من أحمد سويدان، حسن فرفور، رامي الحديني، علاء الشاعر، عبدالله النشار، فتحي منيسي، محمد عزب، أما مركز دمنهور فيتنافس فيه شوقي عبادي، جلال قنديل، كامل أبو رأس.

وفي بندر كفر الدوار، يتنافس كل من إسلام البوهي، محمود الشاذلي، محمد الشربيني، بينما يضم مركز كفر الدوار المرشحين إبراهيم جميل أبو صالح، فايز أبو مطير، فتحي أبو حسن، هلال الديب.

وفي المحمودية، يخوض السباق تامر مجاهد، أحمد أبوخوخة، بينما تضم رشيد المرشحين أحمد السمري، الهيثم تيسير.

كما يتنافس في أبو حمص كل من زكريا معاذ، محمد فيوض، أسامة العريان، محمد القباري، وفي إدكو أشرف حلقها، أحمد البنا، وفي حوش عيسى، يتنافس كل من جابر الرفاعي، أبوزيد عزت رضوان، محمد عبيد.

البحيرة إنتخابات محافظة البحيرة نقابة المحامين دمنهور انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

عيادة الرمد

رئيس الرعاية الصحية: 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد ببورسعيد

طارق النبراوي - نقيب المهندسين

النبراوي: نجحنا في إنهاء أي تدخلات سياسية بنقابة المهندسين

جانب من المائدة المستديرة حول نهج ديزي

القومي للإعاقة: بعض التطبيقات التكنولوجية غير مُجهزة لذوي الهمم

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

