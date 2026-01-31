التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام سير تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي الجديد، والمقام على مساحة ٧ آلاف متر مربع، بنسبة تنفيذ وصلت ٧٥٪، وبتكلفة تتجاوز ٨٠٠ مليون جنيها، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير المنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن، لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين مختلف المراكز والمدن، في الحضر والريف على حد سواء.

وأشار المحافظ أن مستشفى أبو كبير المركزي الجديد يٌعد إضافة مهمة للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مستشفى أبو كبير الجديد يُقام على مساحة إجمالية ٧ آلاف متر مربع، ويضم مبنى رئيسيًا على مساحة ٣٦٥٠ متر مربع ومبنى للغسيل الكلوي وبنى الاستقبال والطوارئ ومبنى للقوى والمولدات ومبنى إداري وخزانات مياه بتكلفة إجمالية بلغت ٨٣٣ مليونًا و٧٩٨ ألف جنيهاً، بنسبة تنفيذ ٧٥٪، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان.

أشار وكيل الوزارة إلى أن المستشفى يتكون من دور أرضي و ٥ طوابق علوية بطاقة استيعابية ١٩٢ سريرًا تشم ١٥٤ سرير إقامة مرضى و١٥ سرير رعاية مركزة و٢٣ حضانة أطفال كما يضم المستشفى ١٣ عيادة خارجية و٤غرف عمليات كبرى وغرفتي عمليات قيصرية و٩ أسرة إفاقة.

واضاف وكيل الوزارة أن الأدوار داخل المستشفى تشتمل علي الدور الأرضي والذي يضم الاستقبال والطوارئ – الأشعة – العزل – الخدمات المساندة والدور الأول يضم العيادات الخارجية – الصيدلية – المعامل – العلاج الطبيعي – إقامة مرضى (٢٣ سريراً) والدور الثاني يضم إقامة مرضى (٧٧ سريرًا) – استراحات أطباء وتمريض – غرف كشف والدور الثالث يضم العمليات – الإفاقة – الحضانات (٢٣) – العزل (٢١ سريراً) – إقامة أطفال (١٤ سريراً) والدور الرابع يضم ٤ غرف عمليات – العناية المركزة (١٥ سريراً) – العزل (١٩ سريراً) و الدور الخامس يضم صيدلية – إقامة أطباء – مركز تدريب – معامل – مخازن – سجلات طبية.