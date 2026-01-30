الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتعدى أحدهم على الآخر باستخدام عصا خشبية بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 27 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (شخصان وسيدة"إثنين منهم مصابان بجروح وسحجات متفرقة – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق)، وطرف ثان :( مالك محل ملابس "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة"- مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح ) ، لخلافات بينهم حول وقوف الثالثة من الطرف الأول أمام محل ملك الأول لبيع بعض الخردوات ، قام على إثرها الطرفان بالتعدى بالضرب على بعضهم بإستخدام عصا خشبية كانت بحوزة الأول .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (عصا خشبية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

