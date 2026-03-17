طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار بمذاق مختلف

صينية الدجاج بالخضار من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة وفي نفس الوقت غنية بالفيتامينات والمعادن.



نعرض لكم طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير:

كيلو صدور مكعبات

فلفل الوان مكعبات

طماطم مكعبات

بصل احمر مكعبات

٢ فلفل اخضر حار حلقات

علبة ذرة اصفر

ملعقة صغيرة توم مفروم

ملح

فلفل اسود

زعتر وبابريكا

الصوص

ربع كوب زيت زيتون

كوب ماء

٤ ملاعق كبيرة صلصه طماطم



طريقة عمل صينية دجاج بالخضار:

يشوح البصل ثم يضاف الدجاج ونقلب حتى يتغير لونها

يضاف الخضار ونقلب

تضاف التوابل والذرة ونقلب

يخلط الصوص مع الماء ونقلب جيدا ثم يضاف الى الدجاج

يغطى ويترك على نار هادئة حتى تمام الطهي.