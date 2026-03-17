إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بكوبري فاروق بطنطا

شهدت منطقة كوبري فاروق بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم إصابة 8 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق طنطا – القاهرة كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الحادث .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

نقل المصابين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.