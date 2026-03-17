بريطانيا وأوكرانيا تتفقان على تعزيز التعاون الصناعي في الأمن والدفاع

أصدر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيانا مشتركا أعلنا خلاله تعزيز التعاون الصناعي في مجال الأمن والدفاع بين البلدين، وذلك في أعقاب محادثتهما خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأوكراني لبريطانيا.

وأكد الجانبان - في بيانهما - التزامهما المشترك بالسلام والأمن والاستقرار العالمي، وشراكتهما القائمة على القيم الديمقراطية المشتركة والاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.

وأشار البيان المشترك إلى أن دفاع أوكرانيا وخبرتها العملياتية الواسعة تمثل إسهاما حاسما ليس فقط في سيادتها وسلامتها الإقليمية، بل أيضا في استقرار وأمن الجناح الشرقي لأوروبا وحلف شمال الأطلسي والمجتمع الأوروبي الأطلسي،

وأعرب الجانبان عن عزمهما المشترك على تعميق الشراكة الدفاعية بين بريطانيا وأوكرانيا، والمساهمة معا في تطوير القدرات الدفاعية الأوروبية المستقبلية،

وقالا إن هذا الإعلان يرسخ إطارا لتعزيز التعاون الأمني ​​والدفاعي بين أوكرانيا وبريطانيا، بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية الجماعية، ودعم الردع، والمساهمة في استقرار أوروبا وأمنها على المدى الطويل.

واتفق الجانبان على العمل معا لضمان تطوير القدرات العسكرية الأوكرانية إلى مستوى يمكن أوكرانيا، في حال تعرض بريطانيا لعدوان عسكري أو قوة مسلحة خارجية، من تقديم مساعدة عسكرية فعالة، وهو ما يعكس الطموح المشترك لتعميق الشراكة الدفاعية للوصول تدريجيا إلى مستوى التعاون العسكري الاستراتيجي والدعم المتبادل بين أوكرانيا وبريطانيا.

وأكدت بريطانيا - مجددا - التزامها بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة العسكرية المستمرة والتعاون في مجال القدرات العسكرية المتقدمة، مع إيلاء الأولوية للدفاع الجوي والمدفعية والقوة النارية بعيدة المدى.

وشدد البيان على أهمية قيادة بريطانيا لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وتحالف الراغبين في دفع جهود الشركاء للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وضمان التطوير طويل الأمد لقدرات أوكرانيا الدفاعية.

واتفق البلدان على تطوير منظومة صناعية وتكنولوجية دفاعية مشتركة، تقوم على مبادئ الابتكار والمرونة والتكيف السريع مع التحديات الأمنية المتغيرة.

وقد يشمل هذا التعاون إنشاء خطوط إنتاج مشتركة، وبحوث تطوير مشتركة، وتكامل سلاسل الإمداد الدفاعية، وتطوير شراكات صناعية تهدف إلى دعم الإنتاج واسع النطاق للأنظمة والمكونات الدفاعية.

ويعكس هذا الإعلان العزم المشترك لأوكرانيا وبريطانيا على تعزيز شراكتهما الدفاعية وتوسيع نطاق تعاونهما بموجب اتفاقية الشراكة المئوية، والمساهمة في تعزيز الأمن العالمي.