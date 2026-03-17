قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل أدعية ليلة القدر 2026 في رمضان مكتوبة.. دعوات تجلب الرزق والعفو والعافية
عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية
تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة | تفاصيل مهمة
قبل افتتاحه التجريبى .. وزيرة الثقافة تتفقد الاستعدادات النهائية لـ مسرح مصر | صور
فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية
ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران
مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد
لبنان: ارتفاع عدد القـ.تلى إلى 912 شخصا.. و2221 جريحا
داخل إسرائيل.. الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود
في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟
العاهل الأردني وملك البحرين: اعتداءات إيران انتهاك للسيادة وتهديد للأمن الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

هنفطر ايه النهاردة؟ .. دجاج بصوص الفلفل الأحمر ولازانيا بالخضار المشوي

اسماء محمد

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

دجاج بصوص الفلفل الاحمر لنهال الشناوى 
مقادير
 500 جرام صدور دجاج فيليه رفيعة

 3 ثمرة فلفل أحمر مشوي

 كوب كريمة طهي

 عصير ليمونة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة

بهارات دجاج

 مكعب مرقة

ربع كوب لبن

ملعقة دقيق

 زبدة

زعتر طازج

 ثوم مفروم

طريقة عمل دجاج مع صوص الفلفل الأحمر


في الكبة الكهربائية اخلطي الكريمة و الفلفل الأحمر المشوي و مكعب المرقة و الملح و الفلفل الأسود و عصير الليمونة
بشوح الدجاج مع الزبدة بعد تتبيلها بجميع البهارات ثم ترفع و يضاف الثوم المفروم.
يضاف خليط الصوص ويضاف الدجاج ثم تترك حتي تمام النضج وتقدم ساخنة.

طريقة عمل اللازانيا بالخضار المشوي 

المقادير
ثمرة باذنجان مقطعة مكعبات

2 بصلة حمراء مقطعة خشن

 3 فلفل أحمر، منزوع البذور ومقطع خشن

 4 حبات طماطم مفرومة

3 كوسة كبيرة، مقطعة قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رأس ثوم كامل

 ملعقة كبيرة معجون طماطم

لصوص الجبن:
450 مل لبن
 20 جم زبدة
20 جم دقيق أبيض
 ملعقة كبيرة مستردة (يفضل بودرة)

 200 جم جبن شيدر مبشور
 200 جم جبن رومي مبشور
مقادير إضافية:
 200 جم شرائح لازانيا
 جبن رومي مبشور إضافي للوجه
 ريحان طازج للتزيين (اختياري)
طريقة عمل لازانيا بالخضار المشوي

ضعي الخضار في بولة وتبليه بالزيت والملح والفلفل، ويشوى بالفرن.
 

اضيفي الكوسة في منتصف التسوية وتخلط مع باقي الخضار ومعجون الطماطم.


ضعي باقي مقادير الصوص على النار وتقلب حتى يثقل القوام.


في بايركس ضعي طبقة من الصوص وطبقة من اللازانيا وثالثة من الخضار.


كرري الطبقات ويضاف الجبن المبشور على الوجه وتطهى بالفرن وزييني اللازانيا بالريحان وتقدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

صورة أرشيفية

فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

حدث في ليلة القدر

ماذا حدث في ليلة القدر؟.. 10 عجائب بين السماء والأرض فيها البشارة

ترشيحاتنا

ملك مجدي

اتحاد الطائرة يدعم ملك مجدي بعد إصابتها في حادث سير

اسامه نبيه

أسامة نبيه: مش لازم أطلع أقول للجمهور أنا فشلت.. وأنا عملت إنجازات مع منتخب الشباب

يد الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك تحسم ختام دوري محترفي اليد

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد