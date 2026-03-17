هنفطر ايه النهاردة؟ .. دجاج بصوص الفلفل الأحمر ولازانيا بالخضار المشوي

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

دجاج بصوص الفلفل الاحمر لنهال الشناوى

مقادير

500 جرام صدور دجاج فيليه رفيعة

3 ثمرة فلفل أحمر مشوي

كوب كريمة طهي

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة

بهارات دجاج

مكعب مرقة

ربع كوب لبن

ملعقة دقيق

زبدة

زعتر طازج

ثوم مفروم

طريقة عمل دجاج مع صوص الفلفل الأحمر



في الكبة الكهربائية اخلطي الكريمة و الفلفل الأحمر المشوي و مكعب المرقة و الملح و الفلفل الأسود و عصير الليمونة

بشوح الدجاج مع الزبدة بعد تتبيلها بجميع البهارات ثم ترفع و يضاف الثوم المفروم.

يضاف خليط الصوص ويضاف الدجاج ثم تترك حتي تمام النضج وتقدم ساخنة.

طريقة عمل اللازانيا بالخضار المشوي

المقادير

ثمرة باذنجان مقطعة مكعبات

2 بصلة حمراء مقطعة خشن

3 فلفل أحمر، منزوع البذور ومقطع خشن

4 حبات طماطم مفرومة

3 كوسة كبيرة، مقطعة قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رأس ثوم كامل

ملعقة كبيرة معجون طماطم

لصوص الجبن:

450 مل لبن

20 جم زبدة

20 جم دقيق أبيض

ملعقة كبيرة مستردة (يفضل بودرة)

200 جم جبن شيدر مبشور

200 جم جبن رومي مبشور

مقادير إضافية:

200 جم شرائح لازانيا

جبن رومي مبشور إضافي للوجه

ريحان طازج للتزيين (اختياري)

طريقة عمل لازانيا بالخضار المشوي

ضعي الخضار في بولة وتبليه بالزيت والملح والفلفل، ويشوى بالفرن.



اضيفي الكوسة في منتصف التسوية وتخلط مع باقي الخضار ومعجون الطماطم.



ضعي باقي مقادير الصوص على النار وتقلب حتى يثقل القوام.



في بايركس ضعي طبقة من الصوص وطبقة من اللازانيا وثالثة من الخضار.



كرري الطبقات ويضاف الجبن المبشور على الوجه وتطهى بالفرن وزييني اللازانيا بالريحان وتقدم.