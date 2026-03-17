شركات السياحة: زيادة 10% على النقل السياحي تطبق أول إبريل

قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اعتماد نسبة زيادة قدرها 10% على اسعار النقل السياحي الاسترشادية لكل من محافظات " البحر الأحمر- جنوب سيناء- الأقصر- اسوان" على أن يعاد النظر مرة آخري بشكل تدريجي تبعا لتطور الأحداث وتأثيرها على الحالة الاقتصادية للبلاد.

النقل السياحي

أوضحت غرفة شركات السياحة في منشور حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن ذلك تجنبا لحدوث صدامات ينتج عنها فجوات بين مزودي النقل وشركات السياحة المصرية ومنظمي الرحلات بالخارج.

أشارت إلي تكليف فروع الغرفة في المحافظات المذكورة، بإصدار قائمة بعد زيادة الأسعار الاسترشادية الجديدة للنقل السياحي، وتعميمها على الشركات الواقعة في النطاق الجغرافي لكل فرع تمهيدا للعمل بداية من ١ إبريل ٢٠٢٦.