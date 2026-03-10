غرفة شركات السياحة: بدء إصدار تأشيرات الحج السياحي وتسليمها إلى الحجاج

استمرارا للالتزام بالضوابط المنظمة والتوقيتات المحددة للإجراءات ، بدأ قطاع السياحة إصدار تأشيرات الحج السياحي وتسليمها إلى شركات السياحة تمهيدا لتسليمها إلى الحجاج.

يأتي ذلك بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالحجاج الذين صدرت تأشيراتهم , ومن المنتظر أن يستمر إصدار التأشيرات طوال الأيام المقبلة وحتى الانتهاء من كامل حصة الحج السياحي.

تأشيرات الحج السياحي

وقد تم الانتهاء من الإجراءات وإصدار التأشيرات بالتنسيق التام بين وزارة السياحة والأثار خاصة قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة , وبين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

وشهدت عملية إنهاء الإجراءات وإصدار التأشيرات سهولة كبيرة خاصة في ظل الميكنة الشاملة لأعمال الحج سواء في الوزارة أو الغرفة، مما سهل كثيرا على شركات السياحة كافة إجراءات تسجيل الحجاج ورفع أوراقهم المختلفة على موقعي الوزارة والغرفة.

كما تم ربط كافة أعمال الحج الكترونيا للتسهيل على المواطنين وكذلك شركات السياحة لإصدار ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بكل شركة.

وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الجهود مازالت متواصلة للانتهاء من كافة إجراءات الحج السياحي وإصدار التأشيرات لكافة شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل ما بين الغرفة والإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة وربطها سويا، وقد ضمت تلك المجموعات قيادات الوزارة ورئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة وأعضاء من الجهاز الإداري، وتواصل العمل على مدار الساعة للبدء في إصدار التأشيرات

وأشاد أحمد إبراهيم بأعمال التطوير والميكنة التي تمت تحت إشراف سامية سامي مساعد الوزير وأشرف على تنفيذها المهندس محمد رضا مدير إدارة السياحة الدينية بالوزارة , بالتعاون مع لجنة السياحة الدينية بالغرفة.

وأكد أن ميكنة العمل في إجراءات الحج بالغرفة والوزارة سهل كثيرا من مهام الشركات في إنهاء الإجراءات

وشدد أحمد إبراهيم علي أن العمل سوف يستمر بنفس الوتيرة وعلى مدار الساعة يوميا لمساعد الشركات لإنهاء إجراءاتها تمهيد لإصدار كافة التأشيرات.

وأكد أنه كلف الجهاز الإداري للغرفة بالعمل على مدار الساعة وفتح خطوط اتصال مع كافة شركات السياحة التي لم تنته بعد من تسجيل حجاجها ، ومناقشة الشركات في أية عقبات تواجههم قد تؤدي إلى التأخير في تسجيل الحجاج

وأكد احمد ابراهيم ان الغالبية العظمي من حجاج السياحة بكافة مستوياته " فاخر وخمس نجوم وبري واقتصادي " تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم وتسجيلهم على المسار السعودي ، مشيرا إلى أنه يتبقى أعداد قليلة يتم الانتهاء من تسجيلهم تباعا.