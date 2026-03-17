معتمد جمال يتلقى عروضا للرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن عروض لمعتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر.. معتمد جمال تلقى عرضا من أحد الأندية العربية مؤخرا لكن المدرب أجل الرد لنهاية الموسم”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك منافسه بطل الكونغو برازافيل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأبيض لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولى بالكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك مع أوتوهو الكونغولى فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك تعادل مع الفريق الكونغولي بنتيجة 1-1، ما يجعل أسهم الفارس الأبيض كبيرة لحسم التأهل في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

تمتلك مجموعة شبكة قنوات “بي إن سبورت” حقوق نقل منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وكان الزمالك أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

وحال تأهل الزمالك على حساب الفريق الكونغولي سيلتقي مع المتـأهل من المصري وشباب بلوزداد في نصف النهائي.