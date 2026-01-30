الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بهدم الأمن عقار ملكها دون وجه حق بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله إحدى السيدات قيام الأجهزة المعنية بالدولة بهدم عقار مملوك لها بالسويس دون وجه حق فى حضور قوة أمنية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى قامت قوة من مديرية أمن السويس بتأمين الجهات المعنية القائمة على إزالة بعض العقارات ضمن مشروع تطوير الطرق لربط المعابر بإعتباره من أعمال المنفعة العامة، وقد تم إجراء إزالة لعدد من العقارات من ضمنها العقار المشار إليه دون حدوث أية تداعيات.

كما أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليها (مقيمة بمحافظة السويس) وبمواجهتها أقرت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره فى محاولة لإيقاف إستكمال التنفيذ .. وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الشائعات وتزييف الحقائق فى محاولة يائسة للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد بعد أن فقدت مصداقيتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





