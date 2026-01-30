مصرع شاب وإصابة آخر باختناق أثناء عمرة سيارة في المنوفية

لقي شاب مصرعه وأصيب اخر عقب إصابتهم باختناق داخل ورشة ميكانيكا بعزبة لمعي التابعة لمركز اشمون.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع شاب واصابة آخر داخل ورشة ميكانيكا بسب اختناق بعادم السيارة .

بالانتقال تبين مصرع الشاب باختناق وإصابة الميكانيكي أثناء تواجدهم في ورشة مغلقه لتواجدهم بجوار السيارة لمتابعة تلين السيارة.

كما تبين أن الشاب جاء إلى القرية لإجراء عمرة سيارة داخل ورشة بعزبة لمعي، وادي تصاعد العادم مع إغلاق الورشة إلي حدوث اختناق للشاب والميكانيكي

فيما تم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.