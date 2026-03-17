مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ 27 من رمضان

أعلن الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الـ 27 من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد.

برنامج نورانيات قرآنية مسابقة رمضانية يومية لمتابعيه مع جوائز قيمة للفائزين، ويمكن لجميع المتابعين المشاركة والإجابة على السؤال اليومي.

وجاء نص سؤال اليوم 27 من رمضان..

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها المؤمنين وفي الثانية بسورة أخرى فيقرع بها قوما) فما هي؟

سورة المجادلة

سورة الحشر

سورة المنافقون

سورة التعابن

إخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.