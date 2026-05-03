توقف علاج مُزمن بناءً على نظام «الطيبات».. زوج الطبيبة الراحلة يكشف تفاصيل صادمة قبل الوفاة |فيديو

كشف الدكتور محمود البريدي، زوج الطبيبة الراحلة شيماء، عن تفاصيل مؤلمة في رحلة مرض زوجته، مؤكدًا أنها كانت تعاني من مرض مزمن وتمتعت باستقرار صحي لسنوات طويلة تحت إشراف طبي منتظم منذ عام 2018.

وقال البريدي في تصريحات خلال برنامج "كلمة أخيرة،"، إن حالة زوجته كانت مستقرة تمامًا خلال سنوات العلاج، وكانت تتابع حالتها بشكل دوري وتلتزم بالدواء الموصوف من الطبيب المختص.

وأضاف زوج الطبيبة الراحلة، أن نقطة التحول بدأت عندما تأثرت بمحتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن ما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، والذي يروج لفكرة إمكانية الاستغناء عن الأدوية والاكتفاء بنظام غذائي بديل.

وأوضح أنه بعد اتخاذ قرار بإيقاف العلاج الدوائي والاعتماد على هذا النظام، بدأت الحالة الصحية في التدهور خلال فترة قصيرة، وظهرت مضاعفات متزايدة استدعت دخول المستشفى، قبل أن تتدهور الحالة بشكل حاد وتنتهي بالوفاة.

وشدد على أن ما حدث لم يكن بسبب النظام الغذائي في حد ذاته، ولكن بسبب التوقف المفاجئ عن العلاج الدوائي دون إشراف طبي، وهو ما وصفه بأنه العامل الأخطر في تسلسل الأحداث.

وأكد البريدي في ختام حديثه أن التجربة التي مر بها تمثل تحذيرًا واضحًا لكل المرضى، قائلاً: "أي مريض عنده مرض مزمن لازم يتمسك بعلاجه، ومينفعش يوقف الدواء أو يغيره بناءً على أي نصيحة من السوشيال ميديا أو تجارب شخصية غير طبية."