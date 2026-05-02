قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان
ترحيب مصري.. مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات التشيك
لأول مرة | إقرار نظام جديد في السعودية بموسم الحج 2026
حريق في مخزن أدوات صحية خلف مسجد الشربتلي بالتجمع | صور
مدريد : احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني
اللي عاوز يمشي على نظام الطيبات براحته | محمود سعد يكشف سبب استضافته لـ ضياء العوضي
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة
بدء التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة في كفر الشيخ
فريق سام مرسي السابق .. إيبسويتش تاون يعود إلى البريميرليج
خرّجت الدهب بأكياس قمامة .. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها بالسرقة
راحت له سليمة خرجت بتغسل كلى .. نجل مسنة يكشف كارثة جديدة عن نظام الطيبات | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علاج بالوهم ينتهي بمأساة .. زوج ضحية يكشف كواليس صادمة لنظام الطيبات

ضياء العوضي
ضياء العوضي
محمد البدوي

كشف الدكتور محمود البريدي، زوج إحدى ضحايا ما يُعرف بنظام الطيبات، تفاصيل مؤلمة عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجته، مؤكدًا أنها انساقت وراء تجربة علاجية غير موثوقة بعد تأثرها بمحتوى متداول عبر وسائل الإعلام.


وأوضح البريدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلام الناس والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر أن زوجته كانت تخضع للعلاج بالأدوية لفترة طويلة، لكنها شعرت بالإرهاق من كثرة العقاقير، ما دفعها للبحث عن بدائل. 

طريقة علاج جديدة

وأضاف أنها شاهدت مقطع فيديو لإعلامي مشهور يروج لطريقة علاج جديدة تعتمد على الغذاء بدلًا من الدواء، وهو ما أثار فضولها وأعطاها أملًا في الشفاء.

خوض التجربة دون تردد

وأشار إلى أنها قررت خوض التجربة دون تردد، وكانت تخطط لمفاجأته بنتائج إيجابية، قائلًا: "كان عندها أمل كبير إنها تتحسن، وافتكرت إن دي فرصة جديدة بعيد عن تعب الأدوية".


وتابع الزوج أن حالتها بدأت في التدهور تدريجيًا، موضحًا أنه لم يلحظ في البداية تغيرات خطيرة، لكنه لاحقًا وجدها تعاني من صعوبة في الحركة والتوازن، وعندما سألها عن حالها لم ترغب في الحديث.

التوقف عن تناول أحد الأطعمة

وأضاف أن زوجته كانت على تواصل مع الشخص الذي يروج لهذا النظام عبر تطبيق "واتساب"، إلا أن الردود كانت متأخرة، حيث لم تتلق ردًا إلا بعد ثلاثة أيام، حين طُلب منها التوقف عن تناول أحد الأطعمة، في وقت كانت تعاني فيه من نزيف مستمر.


وأكد أن محاولاتها للتواصل لاحقًا لم تلقَ أي استجابة، ما اضطرها في النهاية للتوجه إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.


وأشار البريدي إلى أنه تقدم ببلاغات رسمية إلى النقابة المختصة، والتي قررت شطب الشخص المعني، لافتًا إلى أنه كان بصدد اتخاذ إجراءات قانونية أمام النيابة العامة.

تسجيلات لجلسات كاملة

وكشف أيضًا عن وجود تسجيلات لجلسات كاملة بين زوجته ومروج هذا النظام، تتضمن وعودًا غير واقعية، من بينها تأكيده لها بأنها "ستعيش 30 عامًا"، رغم حالتها الصحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

ترشيحاتنا

لجنة التحكيم برفقة المدير الفني

لجنة تحكيم المسابقة الدولية على ريد كاربت ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ورشة التروكاج

بالتورتة .. متدربو ورشة التروكاج على ريد كاربت ختام الإسكندرية للفيلم القصير | صور

تارا عبود

تارا عبود تتصدر تريند جوجل بعد حديثها عن تحديات الكوميديا والتوازن بين الفن والطب

بالصور

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء

وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

سهير زكي
سهير زكي
سهير زكي

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد