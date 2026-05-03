تصادم مروع بين أتوبيس ركاب وربع نقل على طريق الواحات البحرية وإصابة شخصين|صور

أُصيب شخصان في حادث تصادم وقع على طريق الواحات البحرية، بعدما اصطدمت سيارة ربع نقل بأتوبيس ركاب كان في طريقه من منطقة المنيب إلى مدينة الواحات البحرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث مروري على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص وقوع تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة ربع نقل.



وأسفر الحادث عن إصابة أحد ركاب الأتوبيس بإصابات متفرقة، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة الربع نقل، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى المستشفى، فيما عملت الجهات المختصة على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.