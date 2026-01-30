قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد جمع 15 مليون جنيه.. نجاح عملية زراعة رئتين لمدرس في المنوفية

أحمد عبد الوارث
أحمد عبد الوارث
مروة فاضل

أعلنت أسرة المدرس احمد عبد الوارث ابن مدينة الشهداء في محافظة المنوفية والتي أجري عملية زراعة رئتين في الإمارات عن نجاح العملية واستقرار حالته داخل غرفة العناية المركزة. 

وقال شقيقه، أن الحالة الصحية لشقيقه مستقرة والجميع يتابع عمل الرئتين مرة أخري بعد زراعتها وسط متابعة طبية لحالته داخل المستشفى.

وأضاف شقيقه، أن العملية استمرت لساعات طويلة شارك فيها نحو 50 طبيبا ومساعدا بسبب دقة العملية وخطورتها حيث يتم نقل الرئتين من متبرع لشقيقه. 

 وسطر أهالي مدينة الشهداء في محافظة المنوفية ملحمة تعاون وتكافل بعد جمع نحو 15 مليون جنيه لإنقاذ حياة مدرس يحتاج إلى زراعة رئتين. 

 وتمكن الأهالي في أقل من شهرين من جمع تكاليف العملية، وهو ما يفوق 15 مليون جنيه في عدة أسابيع بعد تكاتف الجميع من أبناء المدينة لإنقاذ حياة المدرس أحمد عبد الوارث. 

وأكد شقيق المدرس أحمد عبد الوارث أنه تم جمع تكاليف العملية وسددها بالكامل للمستشفى الذي سيتم إجراء العملية به في دولة الإمارات، وذلك بتكاتف من أبناء قريتهم كفر عشما وجميع أهالي مركز الشهداء داخل مصر وخارجها. 

وناشد الأخ، الجميع الدعاء لشقيقه لتتم العملية بنجاح، حيث إنه عاني كثيرا وكان لا يستطيع التنفس بدون جهاز التنفس طوال الوقت. 

ويبلغ أحمد عبد الوارث من العمر 47 عامًا، ويعمل مدرسا، وهو متزوج ويعول أربعة أطفال، ويعتمد كليا على أجهزة التنفس الصناعي على مدار اليوم، في ظل حالته الصحية التي تتطلب إجراء عملية زراعة رئتين عاجلة في مستشفى كليفلاند كلينك – أبو ظبي.

