خالد الغندور يعلق على عدم استدعاء بيزيرا إلى معسكر منتخب البرازيل

علق الإعلامي خالد الغندور على قائمة منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي في مارس، مشيرًا إلى غياب اللاعب خوان بيزيرا عن المعسكر.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “لم يتم استدعاء خوان بيزيرا في معسكر مارس لمنتخب البرازيل”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

ويتضيف الزمالك منافسه بطل الكونغو برازافيل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأبيض لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولى بالكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك مع أوتوهو الكونغولى فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.