بعد 6 أشهر من زواجها.. وفاة شابة في المنوفية تثير الحزن بين أهالي تلا

شيع العشرات من أهالي قرية كفر الشيخ شحاتة بمركز تلا في محافظة المنوفية، جثمان الشابة أمل علي الحنفي، في جنازة مهيبة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وقال أهالي القرية إن الراحلة أمل الحنفي شابة تبلغ من العمر 19 عاما، تزوجت منذ 6 أشهر، ومنذ 8 أيام فقدت الوعي وتم احتجازها بالعناية المركزة حتى إعلان وفاتها.

وأضاف الأهالي أن الراحلة أجرت عملية منذ شهر تقريبا، وهي عملية تسليك دوالي، وأصبحت صحتها جيدة ليفاجأ الجميع بسقوطها ونقلها العناية المركزة.

وأوضح الأهالي أن الفتاة الشابة كانت حسنة الخلق سمعتها طيبة معروفة بين الجميع بأخلاقها، ووفاتها كانت صدمة للجميع من أبناء القرية الذين خرجوا جميعا من أجل تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.