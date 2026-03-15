إعلام عبري: شظية صاروخ إيراني تصيب مبنى يسكنه القنصل الأمريكي في ⁠إسرائيل
استعدادات أمريكية لتنفيذ عملية برية محتملة داخل إيران
شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال

إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية عن ترتيبات جارية لإقامة مباراة ودية دولية تجمع بين منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب السعودية لكرة القدم يوم 27 مارس الجاري في مدينة جدة، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها الاستعدادات المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المباراة في إطار استغلال فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس، حيث يسعى الجهازان الفنيان للمنتخبين إلى خوض مواجهات قوية تمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك واكتساب الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن اللقاء المنتظر سيقام على أحد الملاعب الكبرى في جدة، وسط اهتمام جماهيري كبير متوقع، نظرًا لما تحمله المواجهات بين المنتخبين من طابع عربي خاص وتاريخ من المنافسة في البطولات القارية والدولية.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني في الاستفادة من هذه المباراة لتجربة عدد من العناصر الجديدة إلى جانب القوام الأساسي للفريق، بهدف الوقوف على الحالة الفنية للاعبين، خاصة في ظل المرحلة المقبلة التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية.

كما تمثل المواجهة فرصة مهمة للجهاز الفني لتجربة بعض الخطط التكتيكية والوقوف على مستوى الانسجام بين اللاعبين، خصوصًا أن المنتخب المصري يسعى إلى تثبيت التشكيل الأمثل قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية.

في المقابل، يسعى المنتخب السعودي هو الآخر إلى استغلال هذه المباراة كجزء من برنامج إعداد متكامل يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية للاعبين، حيث يخطط الجهاز الفني للأخضر لخوض أكثر من مواجهة ودية خلال المعسكر المقبل.

ووفقًا لما تم تداوله في بعض التقارير، فإن المنتخب السعودي يدرس أيضًا خوض مباراة ودية ثانية بعد لقاء مصر، وذلك في إطار خطة إعداد موسعة تهدف إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المواعيد الكروية المهمة.

وتحظى مواجهة مصر والسعودية بأهمية كبيرة لدى الجماهير العربية، نظرًا لقيمة المنتخبين على الساحة الكروية في المنطقة، إضافة إلى ما تمتاز به مباريات الفريقين من أجواء تنافسية قوية وحضور جماهيري لافت.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضور عدد كبير من الجماهير المصرية والسعودية المقيمة في مدينة جدة، حيث تمثل المواجهة فرصة لعشاق المنتخبين لمتابعة نجومهم عن قرب في واحدة من أبرز المباريات الودية المنتظرة خلال فترة التوقف الدولي.

وتأتي هذه المباراة في وقت يسعى فيه كلا المنتخبين إلى تحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة، من خلال اختبار قدرات اللاعبين وتطوير الأداء الجماعي، بما يواكب الطموحات الكبيرة في المنافسة على الساحة الدولية خلال المرحلة المقبلة. 

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

بالصور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد