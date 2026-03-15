سيف زاهر: منتخب مصر يستدعي هيثم حسن لمعسكر مارس

كشف الإعلامي سيف زاهر عن استدعاء لهيثم حسن الي معسكر المنتخب المصري القادم

وكتب زاهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ تقارير.. منتخب مصر يرسل استدعاء رسمي لهيثم حسن لاعب ريـال أوفييدو الإسباني للتواجـد في المعسكر المقبـل".

واصل هيثم حسن نجم فريق ريال أوفييدو تألقه مع فريقه في الدوري الإسباني.

وأصبح اللاعب المهاري هيثم حسن صاحب الأصول المصرية ضمن أفضل 4 لاعبين مهاريين في الدوريات الأوروبية الكبري عقب تسجيله ل 105 مراوغة .

وسجل لامين يامال نجم برشلونه 139 مراوغة

‏وسجل يالديز نجم يوفينتوس 123 مراوغة

‏وسجل فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد 107 مراوغة

وشهدت ريال أوفييدو ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني الممتاز، موقفا إنسانيا من آرون سكاندال حارس مرمى الأول، تجاه اللاعبين المسلمين حيث تظاهر بالاصابة للسماح لزملائه المسلمين في الفريق بالإفطار.