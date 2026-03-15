إعلان قائمة منتخب مصر لليد استعدادا لمعسكر ألمانيا قبل بطولة العالم

أعلن خافيير باسكوال المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة منتخبنا الوطني للرجال لمعسكر شهر مارس المغادرة إلى ألمانيا لخوض مباراتين وديتين استعدادًا لبطولة العالم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني: المدير الفني: خافيير باسكوال ، المدرب العام: فرناندو باربيتو، مدرب حراس المرمى: ڤينيو لوزارت ، محلل الأداء: إيفان باسكي ، مدرب اللياقة البدنية: روجيه فونت، أخصائي العلاج الطبيعي: دكتور أحمد رمضان، المدير الإداري: محمود سعيد.

ويترأس البعثة خالد فتحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

وجاءت أسماء اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمعسكر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علي – عبدالرحمن حميد

الظهير الأيمن: يحيى خالد – مهاب سعيد

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا – بلال إبراهيم

الجناح الأيمن: عمر كاستيلو – محمد عماد “أوكا”

الظهير الأيسر: علي زين – أحمد هشام "دودو" – نبيل شريف – هشام صلاح

الدائرة: إبراهيم المصري – ياسر سيف – محمود عبدالعزيز “جدو”

صانع الألعاب: يحيى الدرع – سيف الدرع – أحمد خيري