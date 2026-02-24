قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقرب إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منتخب اليد يواجه ألمانيا وأيسلندا استعدادًا لبطولة العالم

محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأيسلندي لكرة اليد على إقامة مباراتين وديتين في مصر خلال الأسبوع الدولي في شهر مايو المقبل، يومي 13 و15 مايو، ضمن خطة الاحتكاك القوي استعدادًا للمونديال.

كما اتفق اتحاد اليد المصري برئاسة خالد فتحي أيضًا على خوض مباراتين وديتين أخريين أمام أيسلندا في يناير المقبل على الأراضي الأيسلندية، قبل انطلاق بطولة العالم مباشرة، بما يضمن أقصى درجات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني سيواجه منتخب ألمانيا، وصيف بطل أوروبا، في مباراتين وديتين تقامان في ألمانيا خلال شهر مارس المقبل، في إطار البرنامج المكثف للإعداد ومواجهة مدارس أوروبية قوية قبل الحدث العالمي.

وتعد تلك المباريات استكمالًا لبرنامج إعداد المنتخب الأول لكرة اليد لبطولة العالم المقرر إقامتها في يناير 2027.

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

