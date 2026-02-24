اتحاد الطائرة يخطر الأندية بآخر موعد للاشتراك في بطولة إفريقيا "سيدات"

أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر الأندية، بأن يوم السبت المقبل الموافق 28 فبراير الجاري هو الموعد النهائي للاشتراك في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (سيدات).

حيث سيكون يوم السبت هو آخر موعد لإرسال القائمة الأولية للاعبات (O2) المشاركات في البطولة، على أن تُسلم جميع المستندات يدويًا بمقر الاتحاد.

ومن المقرر أن تستضيف مصر منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات خلال شهر أبريل المقبل، في الفترة من 7 إلى 20 أبريل.

ويحمل نادي الزمالك لقب النسخة الأخيرة من البطولة، عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.