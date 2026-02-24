قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
السهر يقلل العمر ويزيد مخاطر الأزمات القلبية.. جمال شعبان يحذر

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السهر من الأشياء الضارة جدًا للقلب، موضحًا أن الأبحاث الحديثة تؤكد أن عدم النوم لفترة كافية وتحديدا 5 ساعات ينشط هرمونات التجلط وعوامل تصلب الشرايين.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن هناك بحثًا حديثًا نشر يفيد بأن الشباب الذين ينامون أقل من 3 ساعات يوميًا لأكثر من يوم متتالي يحدث لديهم نشاط في التجلط، ويكونون أكثر عرضة للسكتات القلبية والأزمات القلبية.

وأشار إلى أن السهر يقلل العمر، وأن السهر الطويل ولساعات ممتدة قد يتسبب في الأزمات القلبية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وجعلنا نومكم سُباتًا وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا".

ولفت إلى أن النوم لعدد ساعات كافٍ أمر مهم، وكذلك النوم المستقر، ولذلك يجب على كل شخص أن ينام لساعات كافية يوميًا، وأوضح أن هناك علمًا حديثًا يسمى "طب النوم"، وأن هناك رسمًا للنوم مثل رسم القلب، كما توجد ساعات حديثة توضح نمط النوم وما إذا كان صحيًا أم لا، وتكشف عدد ساعات النوم.

كما أشار إلى أن الله جعل هناك هرمونات معينة تنشط في النهار وأخرى تنشط في الليل، ومنها هرمون النمو الذي يُفرز خلال النوم، وكذلك هرمون الغدة النخامية الذي ينشط ليلًا لتنظيم وظائف الجسم، حتى لا يكون هناك إدرار زائد للبول أثناء الليل.


 

