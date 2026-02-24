قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: تطوير شامل لمسجد الطابية

على هامش جولته الميدانية بمنطقة الطابية والتى ألتقى خلالها بعدد من السائحين ، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن مسجد الطابية يشهد تنفيذ سلسلة من أعمال التطوير الشامل ، والتى تنفذها شركة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر لتجعله فى صدارة المشهد الحضارى وذلك فى إطار رؤية متكاملة تقدر القيمة التاريخية للموقع ، وتعيد تقديمه بروح معاصرة تليق بمكانته المتميزة التى تتعانق فيها الطبيعة الخلابة مع التاريخ العريق .

وأوضح المحافظ بأن أعمال التطوير تشمل تنفيذ منظومة إضاءة خارجية متكاملة لا تستهدف فقط إبراز العناصر المعمارية الفريدة للمسجد ، وإنما تسعى أيضاً إلى إعادة صياغة المشهد البصرى للمحيط العمرانى من خلال الإضاءة المبهرة للمسجد ليلاً ، بما يجعل الجامع علامة حضرية مضيئة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة ، ويعزز حضوره فى الذاكرة البصرية لمدينة أسوان التاريخية .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن جهود التطوير إمتدت لتشمل محيط المسجد وحديقته ، حيث يجرى تنفيذ شبكة رى حديثة تعتمد على زراعة مدروسة للزهور والنباتات ، وتحقق توازناً بصرياً وبيئياً ، وتعيد للحديقة دورها كمساحة جمالية مفتوحة تخدم المصلين والزائرين على حد سواء ، مع مراعاة إختيار عناصر نباتية تتوافق مع طبيعة أسوان ومناخها لضمان الإستدامة وترشيد إستهلاك الموارد .

وأضاف بأن المشروع يرتكز كذلك على تطوير مسارات الحركة داخل الحديقة وإعادة تأهيلها لإستيعاب حركة ذوى الهمم عبر تصميم ميول لا تتجاوز 10% ، وإستخدام نفس نوعية الحجر الرملى (العقبة) حفاظاً على وحدة الطابع المعمارى والإندماج البصرى مع مكونات الموقع ، وقد تم بالفعل البدء فى تنفيذ منحدر عند سلالم المدخل الرئيسى لربط الطريق الأسفلتى الداخلى بمنسوب قاعة الصلاة بما يضمن سهولة الوصول دون المساس بالقيمة التاريخية للمسجد .

وأكد محافظ أسوان على أن أعمال الصيانة والترميم للأجزاء المبنية والسلالم والمداخل مستمرة ضمن رؤية متكاملة تستهدف الإرتقاء بالموقع العام للحديقة والمسجد إلى مستوى إحترافى وبفكر يجمع بين الدقة الهندسية والحس الجمالى والإحترام الكامل للتراث .

ولفت إلى التأكيد على أن ما يشهده جامع الطابية اليوم لا يمثل مجرد مشروع تطوير، بل نموذجاً متميزاً لإعادة إحياء المواقع التاريخية بلمسات حضرية وجمالية جديدة ، تحافظ على هويتها الأصيلة ، وتعكس إلتزام الدولة بالحفاظ على التراث وصونه للأجيال المتعاقبة.

