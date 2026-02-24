منتخب اليد يواجه ألمانيا وأيسلندا وديا استعدادا لبطولة العالم

إستكمالًا لبرنامج إعداد المنتخب الأول لكرة اليد لبطولة العالم المقرر إقامتها في يناير 2027، تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأيسلندي لكرة اليد على إقامة مباراتين وديتين في مصر خلال الأسبوع الدولي في شهر مايو المقبل، يومي 13 و15 مايو، ضمن خطة الاحتكاك القوي استعدادًا للمونديال.

كما اتفق اتحاد اليد المصري برئاسة الكابتن خالد فتحي أيضًا على خوض مباراتين وديتين أخريين أمام أيسلندا في يناير المقبل على الأراضي الأيسلندية، قبل انطلاق بطولة العالم مباشرة، بما يضمن أقصى درجات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني سيواجه منتخب ألمانيا، وصيف بطل أوروبا، في مباراتين وديتين تقامان في ألمانيا خلال شهر مارس المقبل، في إطار البرنامج المكثف للإعداد ومواجهة مدارس أوروبية قوية قبل الحدث العالمي