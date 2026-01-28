قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
توطين صناعات السكة الحديد.. الوزير يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب اليد يواجه كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا في هذا الموعد

منتخ مصر لكرة اليد
منتخ مصر لكرة اليد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب كاب فيردي في إطار نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا خلال الفترة من 21 وحتي 31 يناير الجاري.

فيما يخوض في نفس الدور منتخب تونس مع نظيره منتخب الجزائر في تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى الدور الرئيسي محققا العلامة الكاملة بدور المجموعات بالفوز على الجابون فى ضربة البداية 36-25، قبل أن يهزم أنجولا الخميس 41-28، وأخيراً أوغندا 54-13.

ضمت مجموعة مصر في الدور الرئيسي بجانب أنجولا التي تأهلت مع الفراعنة من نفس المجموعة كلا من نيجيريا والجزائر.

قائمة منتخب اليد في أمم أفريقيا
تضم قائمة منتخب كرة اليد كلا من، محمد علي ومحمد عصام الطيار وعبدالرحمن حميد وأكرم يسري محمد أوكا وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفاو يحيى خالد ومهاب سعيد وعلي زين وأحمد هشام دودوو نبيل شريف وهشام صلاح وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبدالعزيز جدو ويحيى الدرع وسيف الدرع.

منتخب اليد كاب فيردي كأس أمم إفريقيا منتخب تونس الجابون

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

مسؤولة أممية تدعو إلى رفع القيود المفروضة على مشاركة المرأة الأفغانية

مسؤولة أممية تدعو إلى رفع القيود المفروضة على المرأة الأفغانية

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

الرئيس السوري

الكرملين يكشف طبيعة محادثات الرئيسين السوري والروسي

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

