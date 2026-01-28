منتخب اليد يواجه كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا في هذا الموعد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب كاب فيردي في إطار نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا خلال الفترة من 21 وحتي 31 يناير الجاري.



فيما يخوض في نفس الدور منتخب تونس مع نظيره منتخب الجزائر في تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.



ونجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى الدور الرئيسي محققا العلامة الكاملة بدور المجموعات بالفوز على الجابون فى ضربة البداية 36-25، قبل أن يهزم أنجولا الخميس 41-28، وأخيراً أوغندا 54-13.



ضمت مجموعة مصر في الدور الرئيسي بجانب أنجولا التي تأهلت مع الفراعنة من نفس المجموعة كلا من نيجيريا والجزائر.

قائمة منتخب اليد في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب كرة اليد كلا من، محمد علي ومحمد عصام الطيار وعبدالرحمن حميد وأكرم يسري محمد أوكا وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفاو يحيى خالد ومهاب سعيد وعلي زين وأحمد هشام دودوو نبيل شريف وهشام صلاح وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبدالعزيز جدو ويحيى الدرع وسيف الدرع.