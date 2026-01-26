حسن يسري: منتخب اليد قادر على التتويج بأمم إفريقيا.. والمحترفين كلمة السر

أعرب حسن يسري نجم الفريق الأول لكرة اليد السابق بنادي الزمالك ، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الجزائري في كأس الأمم الإفريقية.

وتغلب الفراعنة على الجزائر بنتيجة 42 - 28 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في رواندا ، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال حسن يسري في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة تحت قيادة مدربه الإسباني خافير باسكوال ، واستحق التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة كمتصدر للمجموعة الثانية بعد الفوز على الجابون وأنجولا وأوغندا ، كما أن الفراعنة قادرون على تحقيق الفوز على نيجيريا في المباراة القادمة ، والسير على الطريق الصحيح من أجل الحفاظ على اللقب والتتويج به للمرة العاشرة تاريخياً ومعادلة إنجاز المنتخب التونسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة.

وتابع: لاعبو المنتخب الوطني يتفوقون من الناحية الفنية على جميع لاعبي المنتخبات الإفريقية الأخرى ، كما أن المحترفين هم كلمة السر في البطولة وعلى رأسهم علي زين ويحيى خالد ، وأحمد هشام دودو ، ومحمد عصام الطيار وغيرهم.