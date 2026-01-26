قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
الداخلية تحتفي بعيد الشرطة مع زوار المتحف المصري بالورد والأعلام
70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض
ترامب: وقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض يدمر الولايات المتحدة
خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
رياضة

حسن يسري: منتخب اليد قادر على التتويج بأمم إفريقيا.. والمحترفين كلمة السر

رباب الهواري

أعرب حسن يسري نجم الفريق الأول لكرة اليد السابق بنادي الزمالك ، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الجزائري في كأس الأمم الإفريقية.

وتغلب الفراعنة على الجزائر بنتيجة 42 - 28 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في رواندا ، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال حسن يسري في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة تحت قيادة مدربه الإسباني خافير باسكوال ، واستحق التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة كمتصدر للمجموعة الثانية بعد الفوز على الجابون وأنجولا وأوغندا ، كما أن الفراعنة قادرون على تحقيق الفوز على نيجيريا في المباراة القادمة ، والسير على الطريق الصحيح من أجل الحفاظ على اللقب والتتويج به للمرة العاشرة تاريخياً ومعادلة إنجاز المنتخب التونسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة.

وتابع: لاعبو المنتخب الوطني يتفوقون من الناحية الفنية على جميع لاعبي المنتخبات الإفريقية الأخرى ، كما أن المحترفين هم كلمة السر في البطولة وعلى رأسهم علي زين ويحيى خالد ، وأحمد هشام دودو ، ومحمد عصام الطيار وغيرهم.

