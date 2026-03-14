محمود عزب : دوري في «الست موناليزا» كان الأصعب.. جسدت رجلًا مشلولًا بلا حوار

كشف الفنان محمود عزب تفاصيل مشاركته في مسلسل الست موناليزا، مؤكدًا أن هذا الدور شكّل تحديًا فنيًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة أنه جسّد شخصية رجل مشلول لا يتحدث إطلاقًا، معتمدًا بالكامل على تعبيرات الوجه وردود الأفعال لنقل المشاعر والأحداث للمشاهدين.

تقديم شخصية صامتة

وأوضح عزب خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار المذاع عبر قناة قناة النهار، أن تقديم شخصية صامتة يتطلب جهدًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأدوار ليس سهلًا على أي ممثل، لأنه يعتمد بشكل كامل على الأداء الحركي وتعبيرات الوجه لإيصال المعنى.

وأضاف أن الشخصية التي قدمها كانت محورية في أحداث العمل، موضحًا أنه كان يتابع تطورات القصة كما لو كان مشاهدًا داخل الأحداث، خاصة ما يتعلق بالعلاقة المتوترة بين الشخصية وأفراد أسرته من زوجة وأبناء، وما يحيط بها من مشاعر الغضب والحقد والصراعات العائلية.

تجربة مختلفة وغير تقليدية

وأشار عزب إلى أن العمل قدّم تجربة مختلفة وغير تقليدية، لافتًا إلى أنه بعد اعتذاره عن المشاركة في مسلسل آخر مع فنان مختلف، تلقى عرضًا للمشاركة في «الست موناليزا»، حيث طلب منه المخرج تجسيد الدور دون أي حوار، وهو ما جذبه إلى التجربة لأنها تمثل نمطًا من الشخصيات الموجودة بالفعل في كثير من البيوت.

تحليل ردود أفعال الشخصيات الأخرى

وأوضح أنه استعان بمخرج مسرحي لمساعدته على تحليل ردود أفعال الشخصيات الأخرى داخل المشاهد، حتى يتمكن من التفاعل مع الحوار والأحداث بشكل دقيق رغم صمته، مؤكدًا أنه كان حريصًا على فهم كل جملة تُقال داخل المشهد حتى يستطيع التعبير عنها بالانفعالات المناسبة.

وكشف الفنان محمود عزب أيضًا أن نهاية المسلسل شهدت تغييرًا عن التصور الأولي، موضحًا أن المخرج كان يرى أن النهاية تمثل بداية مرحلة جديدة في تطور الشخصيات، خاصة ما يتعلق بعلاقة الأب بأبنائه وزوجته، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مشاهد فوتومونتاج لإبراز التغيرات المحتملة في مسار الشخصية مستقبلًا.