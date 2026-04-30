أيمن يونس: بيزيرا عفريت الدوري .. والأهلي يدخل القمة جريحًا

حمزة شعيب


أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، بالمستويات التي يقدمها البرازيلي خوان بيزيرا مع الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن اللاعب يعد من أبرز صفقات القلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال يونس إن بيزيرا أصبح من أبرز مفاجآت الدوري المصري، واصفًا إياه بـ"عفريت الدوري" والساحر الجديد في الكرة المصرية، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه بقميص الزمالك.

وأكد نجم الزمالك السابق أن اللاعب يمثل طاقة إيجابية كبيرة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن مستواه الفني وشخصيته داخل الملعب جعلاه أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق.

وأضاف أن بيزيرا يعد صفقة ناجحة بكل المقاييس، خاصة أن انضمامه جاء بمقابل مادي ليس كبيرًا مقارنة بما يقدمه داخل الملعب، لافتًا إلى أن الزمالك بات يبني كثيرًا على اللاعب في مشروعه الفني.

وأوضح يونس أن بيزيرا أصبح من أفضل لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، ولعب دورًا بارزًا في قيادة الفريق لتحقيق نتائج مميزة هذا الموسم.

وعن مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، شدد يونس على أن الزمالك لا يجب أن يخرج خاسرًا من اللقاء، مشيرًا إلى أن التعثر أمام إنبي لا يجب أن يؤثر على الفريق قبل المواجهة المنتظرة.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي يدخل القمة تحت ضغط كبير ورغبة في مصالحة جماهيره، ما يزيد من صعوبة المباراة، خاصة مع استمرار المنافسة على لقب الدوري وعدم حسم الصراع حتى الآن.

