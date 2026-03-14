سميرة عبدالعزيز تفجر مفاجأة بشأن اعتزالها الفن .. شاهد

حسمت الفنانة سميرة عبدالعزيز الجدل حول ما تردد عن اعتزالها الفن، مؤكدة أنها لا تفكر مطلقًا في الابتعاد عن الساحة الفنية، وأنها ستظل تمارس الفن طالما كانت قادرة على العطاء.

أوضحت سميرة عبدالعزيز خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها تعشق الفن وتعتبره جزءًا أساسيًا من حياتها، مشددة على أنها لن تتوقف عن العمل الفني إلا بوفاتها، لأن الفن بالنسبة لها رسالة قبل أن يكون مجرد مهنة.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنها أصبحت أكثر حرصًا في اختيار الأعمال التي تعرض عليها، مؤكدة أنها قد تعتذر عن بعض الأدوار إذا شعرت أنها لا تتناسب مع تاريخها الفني الطويل أو مع القيمة التي قدمتها خلال مشوارها.

وأضافت أنها تقبل المشاركة في الأعمال التي تجدها مناسبة لمسيرتها وتحترم ما قدمته من أعمال كبيرة على مدار سنوات طويلة، مؤكدة أن الفنان يجب أن يختار أدواره بعناية حتى يحافظ على تاريخه ومكانته لدى الجمهور.