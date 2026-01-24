سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز عن كواليس خلافها مع الفنان محمد رمضان، وذلك عقب رفضها المشاركة فى أحد أعماله الفنية.

وقالت سميرة عبد العزيز فى لقاء مع الإعلامية سهير جودة : رفضت تقديم دور «أم بلطجي»، خاصة أن هذه النوعية من الأدوار لا تناسب تاريخى الفنى ولا الصورة التي ارتبط بها الجمهور عني.

وأضافت سميرة عبد العزيز: شتمنى وأنا سامحته، لكن أدواره مش بتعجبنى، ومش هعمل دور أم بلطجى، لأن الجمهور لقبني بأم العظماء.

وأوضحت سميرة عبد العزيز: احترامى لفنى ولجمهوري كان السبب الأساسى فى اعتذاري عن المشاركة، خاصة أنني حريصة على تقديم أدوار تليق بمسيرتي الفنية الطويلة.

الصلح خير.. محمد رمضان وسميرة عبد العزيز سمن على عسل

أعلن الفنان محمد رمضان، عن إنهاء خلافه مع الفنانة سميرة عبد العزيز، وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك” بعد الإشادة بموهبته.

وقال “رمضان”: "شهادة أعتز بها، وربنا ما يجيب خلاف أبدًا.. حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) محفوظ عبد الرحمن، وأنا واحد من قرائه".

تفاصيل الخلاف بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

ونشب خلاف كبير بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبد العزيز، بعدما رفضت الأخيرة تجسيد دور أمه في أحد الأعمال الفنية.

وتراجعت الفنانة سميرة عبد العزيز عن تصريحاتها عن محمد رمضان وأعلنت عن موافقتها على تجسيد دور أمه في عمل فني، ليسخر “رمضان” من تراجع سميرة عبد العزيز عن تصريحاتها بشأن رفضها عمل دور أمه في عمل فني، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.

وقال محمد رمضان وقتها: "يااااه أخيرًا يا أستاذة.. أنا قلبي هايقف من الفرحة، بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم".

بداية حل الخلافات

ظهرت الفنانة سميرة عبد العزيز، في لقاء تليفزيوني في وقت سابق، وأكدت أن محمد رمضان أساء لها قائلة: "عندما رفضت تجسيد دور أم لبلطجي لم أقصد الإساءة إلى محمد رمضان، لكن رفضي كان للدور نفسه”.

وتابعت: "محمد رمضان غلط فيا لأنه فكرني أقصده، ووجه ليا اتهام وحش قوي، بس أنا لجأت للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقلت له شوف محمد رمضان باعت لي شتيمة على الموبايل، وبعدين أنكر أنه هو اللي كاتب كده، وقال ده واحد من معجبيني".

وأضافت: "أنا رفضت دور أم بلطجي لإن الناس بتلقبني بأم العظماء، بعد ما جسدت أم الإمام الترمذي، وأم أبو حنيفة، وأم كوكب الشرق، وأم عبد الوهاب، أنا مربيش بلطجي وميطلعش ابني بلطجي بس مقصدش محمد رمضان ومليش علاقة شخصية به".

انتهاء الأزمة.. فنان عظيم

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن الفنان محمد رمضان، نجم حقق الكثير من النجاحات، مشيرة إلى أنها حضرت إحدى المسرحيات التي يقدمها، دون أن يعرف، وطلبت من صاحب الدعوة أن يبلغ رمضان تحياتها لأنه فنان عظيم.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «بنت البلد»، الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى عبر فضائية «TeN»، أن «رمضان» فنان يجيد فنه إجادة تامة، واصفة إياه بأنه «فنان عظيم».