فن وثقافة

فى ذكراه .. محمود السباع من أمريكا إلى أشهر دجال فى السينما

محمود السباع
محمود السباع
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود السباع الذى اشتهر بتقديم عدد من أدوار الشر التى تألق فيها.

مسيرة محمود السباع الفنية 

سافر إلى لندن لدراسة فن الإخراج.. ثم إلى أمريكا بجامعة بوسطن لدراسة فن التمثيل وكون فرقة (آمون) المسرحية تجولت بأعمالها في محافظات الجمهورية وتخرج من معهد التمثيل عام 1933 وعمل بالمسرح مع زكي طليمات، كما قدم الفلاح الخبيث الذي يدبر المكائد في فيلم (حسن ونعيمة) أمام سعاد حسني ومحرم فؤاد، ودور العجوز المتصابي الذي يبحث عن زوجة في فيلم (احترسي من الرجال ياماما) وغيرها من الأعمال الفنية خلال رحلته الفنية التي تجاوزت الـ56 عاما ما يقرب من 40 عملا سينمائيا فقط.

تألق محمود السباع فى أعمال فنية 

وتألق في أدائه وأصبح له علامة مميزة لا ينافسه فيها الكثير .. ولكنه مع هذا التفرد لم يكن مشواره متعدد الأعمال فقط بلغ رصيده خلال رحلته الفنية التي تجاوزت الـ56 عاما ما يقرب من 40 عملا سينمائيا فقط.

محمود السباع فى شخصية سباخ الدجال 

وقدم محمود السباع عدد من الأدوار المهمة فى تاريخ الفنى ولعل من أبرز هذه الأدوار شخصية “الدجال سباخ" الذى ظهر أمام الفنان أحمد زكى فى فيلم “البيضة والحجر” ودخل فى سجل امامه حتى انتصر عليه أحمد زكى ورحل بعدها تاركا خلفه رصيدا هائلا من الأعمال الفنية المتميزة الراسخة في وجدان الجمهور العربي.

