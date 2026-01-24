بإطلالة بيضاء ملائكية.. آمال ماهر تتألق في أحدث ظهور

خطفت الفنانة آمال ماهر الأنظار بإطلالة راقية ، حيث اختارت سوت باللون الأبيض عكست ذوقها الرفيع وحضورها الهادئ.

وجاء التصميم بقصة أنيقة، تميزت بأكمام منفوخة ولمسة أنثوية ناعمة، مع خصر محدد أبرز رشاقتها، كما اختارت بأن يكون البنطال واسع.

واعتمدت آمال ماهر مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية، مع شعر منسدل زاد الإطلالة أناقة وجاذبية، لتؤكد من جديد أنها أيقونة للذوق الرفيع تجمع بين الكلاسيكية والحداثة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة آمال ماهر، مشيدين ببساطتها وأناقتها التي تليق بنجمة تمتلك حضورًا فنيًا وجماهيريًا مميزًا.

وإليكم صور آمال ماهر