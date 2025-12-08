أمال ماهر تستعرض أناقتها بفستان ساحر.. صور

حرصت الفنانة أمال ماهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت أمال ماهر على الصور قائلة:"اتبسطت جدا بمشاركتي في مهرجان الفسطاط الشتوي بحفل أكثر من رائع وشكرا للجمهور الجميل علي التفاعل الرهيب."

إطلالة أمال ماهر

تألقت أمال ماهر في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل مصنوع من القماش الأسود المطرز بالكامل مما زاد من أناقتها.

تزينت أمال ماهر بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أمال ماهر على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



