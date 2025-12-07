منى زكي تستعرض أناقتها بفستان أبيض.. صور

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة منى زكي خلال حضورها العرض الخاص لفيلم الست.

إطلالة منى زكي

تألقت منى زكي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأبيض، لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكنه اتسم بحزام رفيع حول الخصر بنفس اللون.

وانتعلت منى زكي حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأبيض، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت منى زكي بخصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.