حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تلتقي شيخ الأزهر لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

أسماء عبد الحفيظ

يلاحظ الجميع أن الطعام في المطاعم له نكهة مختلفة رغم استخدام نفس المكونات الموجودة في أي بيت، هذا السؤال تكرر كثيرًا على السوشيال ميديا، ودفع خبراء الطهي لشرح السر وراء هذا التميّز.

ويؤكد الطهاة أن السبب الحقيقي ليس في الوصفة نفسها، بل في طريقة التعامل مع المكونات.

السر الأول: التتبيلة الطويلة وليس التوابل

في المنازل، غالبًا ما تُتبّل الأطعمة قبل الطهي مباشرة، بينما تعتمد المطاعم على التتبيل المسبق لمدة طويلة تتراوح بين ساعتين و12 ساعة.

التتبيل الطويل يسمح:

بامتصاص التوابل

طراوة اللحم أو الدجاج

توزيع النكهات بشكل متوازن

ولهذا يكون طعم الفراخ المشوية في المطاعم ألذ وأكثر نعومة.

السر الثاني: الحرارة العالية

تستخدم المطاعم مواقد قوية وحرارة عالية تمنح الطعام لونًا وطعمًا مميزًا. بينما في المنزل تكون النار هادئة خوفًا من الاحتراق، مما يفقد الأكل لذته ويجعله باهت الطعم.

الحرارة العالية تساعد على:

القرمشة

تثبيت العصارة داخل الطعام

ظهور نكهة “الشواء”

السر الثالث: إضافة الدهون الصحيحة

المطاعم لا تعتمد على الزيت فقط، بل تضيف الزبدة والسمنة والمرق بإتقان لخلق طبقات من النكهة.
الأمر لا يتعلق بالكمية، بل النوع والتوقيت.

إضافة ملعقة زبدة في آخر دقيقة للطهي تعطي مذاقًا قويًا يشبه “طعم المطاعم ”.

السر الرابع: توازن النكهات

الطهاة المحترفون يعلمون مبدأ “الحلو × الحادق”.
على سبيل المثال، إضافة نصف ملعقة سكر إلى صلصة الطماطم تجعل الطعم مثل المطاعم تمامًا.
وإضافة ليمون أو خل في النهاية تضبط التتبيلة وتبرز النكهة.

السر الخامس: الأدوات

المطاعم تستخدم:

شوايات قوية

مقالي من الحديد

سكاكين حادة

كل هذه الأدوات تؤثر بشكل مباشر على النكهة.
فالطهي في صينية رقيقة لن يعطي نفس نتيجة المقلاة الثقيلة.

تبّلي الطعام من الليلة السابقة

استخدمي حرارة عالية في البداية ثم خففيها

أضيفي الزبدة والسمنة في النهاية وليس في البداية

لا تكثري التوابل السر في البساطة

استخدمي مقلاة ثقيلة أو جريل

تطبيق هذه القواعد سيغيّر طعم طعامك تمامًا ويجعله قريبًا جدًا من أكل المطاعم.

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية

لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تعقد اجتماعاتها في القاهرة وتلتقي شيخ الأزهر

جانب من ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الطلاق ليس الحل للخلافات.. ويدعو الزوجين لتجنب استخدام اللفظ عند الخلاف

الداعية عبد الله رشدي

صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

