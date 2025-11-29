قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. مشاعرك دليل وليست عبئًا

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. مشاعرك دليل وليست عبئًا
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. مشاعرك دليل وليست عبئًا
أسماء عبد الحفيظ

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، اليوم قد يكون مليئًا بالمشاعر التي تشتت تفكيرك، وكأن العقل يريد الذهاب في اتجاه والقلب يُصرّ على آخر.
لكن الفلك يؤكد لك أمرًا مهمًا:

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

مشاعرك ليست إزعاجًا بل رسالة واضحة من داخلك، كل شعور يزورك اليوم يحمل معنى يجب ألا تتجاهله، وربما يضعك أمام قرار أو وعي جديد يغير طريقة فهمك لبعض العلاقات أو المواقف.
الغد يوم الإحساس لا يوم الحسابات.

صفات برج الجوزاء

  • سريع الفهم وذكي في تحليل كل ما يحدث حوله.
  • يلتقط التفاصيل الصغيرة ويتحرك بخفة في كل موقف.
  • ازدواج شخصيته يمنحه مرونة، لكنه يسبب له التردد أحيانًا.
  • يحب التغيير ويكره الروتين.
  • اجتماعي بالفطرة ويجذب الجميع بروحه الخفيفة.

مشاهير برج الجوزاء

  • جوني ديب
  • أنجلينا جولي
  • محمد صلاح
  • نيكول كيدمان
  • كورت كوبين

جميعهم يمثلون طاقة الجوزاء المتغيرة والخلاقة.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تواجه مزاجًا غير مستقر في العمل اليوم، لكن في الحقيقة هذا سيكون لصالحك.
أفكار جديدة قد تزورك فجأة، وربما تتولد لديك رغبة قوية لتغيير نمط معين أو طرح اقتراح جديد.
الفلك ينصحك بـ:

  • عدم تجاهل الإلهامات المفاجئة.
  • تدوين كل فكرة تخطر ببالك.
  • عدم التسرع في إنهاء المهام ركّز الجودة.
  • فرصة غير متوقعة قد تظهر خلال الأسبوع المقبل.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، أنت أقرب اليوم لنقطة وضوح مهمة.
قد تكتشف أن شعورًا تجاه شخص معين لم يكن صدفة، أو قد ترى أن العلاقة التي تحاول فهمها تحتاج لنقاش حقيقي.
الأعزب قد ينجذب لشخص يملك "سلامًا داخليًا" يفتقده.
المرتبط قد يحتاج إلى حوار يفتح له آفاقًا جديدة مع شريكه.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

مشاعرك اليوم قد تنعكس على جسدك.
ربما تشعر بصداع، قلق بسيط، أو رغبة في العزلة.
كل ذلك طبيعي إذا تعاملت معه بحكمة.
نصيحة الفلك:

  • مارس التأمل أو المشي الخفيف.
  • اكتب مشاعرك.
  • قلل من الكافيين.

برج الجوزاء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل لك:

  • انفراجة عاطفية.
  • تقدم مهني مفاجئ.
  • بداية مشروع جديد أو مرحلة جديدة من التطور الشخصي.
  • ستتعلم خلال الأيام القادمة أن المشاعر ليست نقطة ضعف، بل بداية النضج الحقيقي.
برج الجوزاء حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الجوزاء حظك اليوم السبت برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

ترشيحاتنا

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر ونجاح اول عملية داخل المجمع الطبي الدولي

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر.. ونجاح أول جراحة بالمجمع الطبي الدولي

توقيع العقد

هيئة الكتاب تتعاقد مع أسرة الراحل الدكتور شكري عيّاد لإصدار مؤلفاته في طبعات جديدة

صورة أرشيفية

بين القانون والدين وعلم النفس| ماذا بعد مطالبة الأزهر بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال؟.. خبراء يعلقون

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد