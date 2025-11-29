قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
رياضة

باولو: مواجهة كايزر تشيفز صعبة بسبب الأجواء.. وغياب دونجا والسعيد مؤثر

الزمالك
الزمالك

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن أحمد عبد الرؤوف رجل المرحلة في الوقت الحالي، ويجب استمراره بدلا من تعيين مدير فني أجنبي.

قال باولو، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "يجب مساندة أحمد عبدالرؤوف في مهمته مع الزمالك، ومباراة كايزر تشيفز ستكون صعبة بسبب الأجواء وأتمنى من اللاعبين أن يظهروا بشكل مميز لكي تكون رسالة لباقي الأندية في بطولة الكونفدرالية".

وأضاف: "الفوز أمام كايزر تشيفز مهما لتصدر المجموعة، وغياب دنجا وعبدالله السعيد سيكون مؤثر ولكن يجب أن يجد أحمد عبدالرؤوف البديل المناسب لهما، والمباريات المقبلة للفريق حياة أو موت".

وأوضح: "التأمين الدفاعي مهم في الربع ساعة الأولى أمام كايزر تشيفز، وأتوقع تثبيت التشكيل باستثناء دونجا بعد غيابه للإصابة".

الزمالك أخبار الزمالك الكونفدرالية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة

برج القوس

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

في أول أيام عملها.. وكيلة الشباب والرياضة بالشرقية تحيل مسئولين بمركز شباب كفور نجم للتحقيق

فوائد تناول الفراولة في الشتاء

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

