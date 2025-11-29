باولو: مواجهة كايزر تشيفز صعبة بسبب الأجواء.. وغياب دونجا والسعيد مؤثر

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن أحمد عبد الرؤوف رجل المرحلة في الوقت الحالي، ويجب استمراره بدلا من تعيين مدير فني أجنبي.

قال باولو، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "يجب مساندة أحمد عبدالرؤوف في مهمته مع الزمالك، ومباراة كايزر تشيفز ستكون صعبة بسبب الأجواء وأتمنى من اللاعبين أن يظهروا بشكل مميز لكي تكون رسالة لباقي الأندية في بطولة الكونفدرالية".

وأضاف: "الفوز أمام كايزر تشيفز مهما لتصدر المجموعة، وغياب دنجا وعبدالله السعيد سيكون مؤثر ولكن يجب أن يجد أحمد عبدالرؤوف البديل المناسب لهما، والمباريات المقبلة للفريق حياة أو موت".

وأوضح: "التأمين الدفاعي مهم في الربع ساعة الأولى أمام كايزر تشيفز، وأتوقع تثبيت التشكيل باستثناء دونجا بعد غيابه للإصابة".